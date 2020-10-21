В Грузии задержали мужчину, захватившего заложников

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Сотрудники грузинской полиции задержали мужчину, захватившего заложников в отделении банка. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

"Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены", – рассказали в СМИ.

Вооруженный злоумышленник в среду, 21 октября, проник в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников. Он угрожал людям автоматом и гранатой с, предположительно, вынутой чекой. В обмен на освобождение захваченных неизвестный потребовал 500 тысяч долларов.

Спецоперация, направленная на захват преступника и освобождение заложников, длилась несколько часов. МВД Грузии попросило телеканалы не транслировать ее в прямом эфире.

