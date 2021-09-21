В США количество погибших от коронавируса превысило число жертв "испанки"

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В США число жертв коронавируса достигло 675 885 человек, что превышает количество погибших от испанского гриппа в 1918–1919 годах. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество жертв испанки составило 675 000 человек. Пандемия испанского гриппа считалась самой смертоносной в истории США.

Однако в настоящее время число жертв от коронавируса в Соединенных Штатах продолжает расти. В основном это связано с быстрым распространением "Дельта"-штамма. По данным ЦПКЗ, средняя ежедневная смертность от COVID-19 за последнюю неделю составила свыше 2 000 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили распространение "Дельта"-штамма в России. Всего за пару месяцев он вытеснил остальные варианты коронавируса.