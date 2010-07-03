В Германии восьмилетний мальчик угнал машину родителей и выехал на автобан

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В немецком городе Зоест восьмилетний мальчик угнал автомобиль родителей с автоматической коробкой передач и поехал по скоростной магистрали, пишет РИА Новости.

Отмечается, что достигнув скорости в 140 километров в час ребенок решил припарковаться, так как перестал контролировать машину. Он включил аварийный световой сигнал и дополнительно выставил предупредительный треугольник.

Тем временем "угонщика" уже искала полиция – мать мальчика заявила о пропаже. Женщина рассказала, что ее сын регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками, при этом на частной территории он уже упражнялся в вождении настоящего авто.

Полицейские быстро обнаружили ребенка и пропавшую машину. Пострадавших в результате инцидента нет, ущерба имуществу также не нанесено.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде поймали серийного похитителя велосипедов. Злоумышленник угонял двухколесный транспорт из подъездов домов. Работал он на одной и той же улице. На счету молодого человека семь краж. Угонщик попал в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему его и задержали. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.