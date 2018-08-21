Наблюдателям ОБСЕ не разрешили посетить судно "Механик Погодин"

21 августа, 13:26
Фото: vftanker.ru
Наблюдателей ОБСЕ не пустили к танкеру "Механик Погодин", который был задержан в порту украинского Херсона. При этом никаких судебных решений по поводу дальнейшей судьбы судна и экипажа пока не принято.
Об инциденте с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщается в отчете за 19 августа, опубликованном на сайте международной организации.
Как сказано в отчете, у входа в нефтяной терминал к представителям миссии ОБСЕ подошел мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он пояснил наблюдателям, что они не могут посетить судно без разрешения со стороны властей порта. В ОБСЕ пообещали следить за развитие ситуации вокруг танкера.
18 августа стало известно, что российское судно "Механик Погодин" заблокировали в порту Херсона на три года. Об этом сообщил так называемый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. По утверждению украинской стороны, владелец танкера находится под санкциями.
Ранее команда "Механика Погодина" дважды за сутки предотвратила попытки СБУ незаконно проникнуть на корабль.
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