Экипаж "Механика Погодина" заявил о попытках СБУ проникнуть на судно

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Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" дважды за сутки предотвратил попытки СБУ незаконно проникнуть на судно, сообщает РИА Новости.

Днем 16 августа на борт попытались подняться шесть человек, представившихся сотрудниками Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины, однако документов не предъявивших. Они собирались провести проверку, цели которой не объяснили. На судно их не пустили.

Затем к танкеру приехали еще 11 человек. Они представились экологами и предъявили документ, на основании которого собирались проверить "соблюдение требований экологической безопасности". По их словам, проверку они затеяли из-за звонка на "горячую линию". Их также на судно не пустили.

Блокировка судна произошла 10 августа. Причиной послужил тот факт, что владелец российского танкера находится под санкциями Украины. Задержания судна или кого-либо из его экипажа пока не последовало.

Ранее у танкера не было проблем с украинскими властями. "Механик Погодин" перевозил нефтепродукты в других украинских портах в июле 2018 года. Сейчас он ждет разгрузки и выхода из Херсона.