Судну "Механик Погодин" запретили покидать порт Херсона

Российскому танкеру "Механик Погодин" запретили покидать порт украинского Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора судна "В. Ф. Танкер".

Накануне, после трехдневного запрета, таможня вновь отказалась оформить груз, прибывший на судне. Отмечается, что капитан порта ввел запрет на выход судна, сославшись на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины. В компании-операторе, между тем, заявили, что судно не допускало нарушений, которые могли бы стать поводом для применения этих санкций.

Кроме того, капитана судна не ознакомили с письмом Госпогранслужбы. За все время нахождения в порту экипажу не предъявляли никаких требований и не проводили проверок.

Танкер перевозил дизельное топливо из Туркмении на Украину по договору фрахта с канадской компанией Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Распорядителем груза в порту Херсона является UNICREDIT Bank Austria. Судно было заблокировано в порту из-за того, что его владелец находится под санкциями Украины.