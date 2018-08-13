Капитан "Механика Погодина" рассказал о разрешении на вход в порт Херсона

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Заблокированный на Украине российский танкер "Механик Погодин" располагал разрешением на вход в порт Херсона, сообщил капитан судна Михаил Замятин.

"Для захода в акваторию порта капитан судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины получил разрешение администрации порта через агента украинскую компанию "Инфлот-Херсон"", – цитирует Замятина ТАСС. Отмечается также, что безопасный заход гарантировали специалисты лоцманской службы порта, присутствовавшие на борту.

Он добавил, что направил первое уведомление о заходе в порт за трое суток до прибытия и местные власти, а также представители СБУ обладали необходимой информацией о танкере. Знали они и о том, кто является владельцем судна. Украина могла заранее ограничить вход в порт, если имелись какие-то претензии, добавил Замятин. Капитан не получил замечаний со стороны властей и было выдано разрешение причалить.

"Все издержки, по всей видимости, за удержание судна и груза в дальнейшем будет нести администрация порта Херсон", – пояснил Замятин.

Танкер перевозил дизельное топливо из Туркмении на Украину по договору фрахта с канадской компанией Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Распорядителем груза в порту Херсона является UNICREDIT Bank Austria.

Ранее у судна не было проблем с украинскими властями. "Механик Погодин" перевозил нефтепродукты в других украинских портах в июле 2018 года. Сейчас танкер ждет разгрузки и выхода из Херсона, рассказал Замятин.

Блокировка судна произошла 10 августа. Причиной послужил тот факт, что владелец российского судна находится под санкциями Украины. Задержания танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.