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Происшествия

11 августа, 20:11

Российский омбудсмен попросила проверить состояние моряков задержанного в Херсоне судна

происшествия общество

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила проверить состояние экипажа российского судна "Механик Погодин", которое задержали в порту Херсона. С той просьбой она обратилась к омбудсмену Верховой рады Людмиле Денисовой, сообщил пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Как уточнил пресс-секретарь РИА Новости, российский омбудсмен "чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". Москалькова заявила о необходимости получить "максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна" и "оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую".

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России намерена связаться с капитаном судна или его старшим помощником, добавил Зловедов. По его словам, если украинская сторона даст согласие, Москалькова посетит моряков в порту Херсона.

Ранее стало известно, что в порту Херсона могут арестовать российское судно "Механик Погодин".
Аналогичные инциденты с задержанием российских кораблей происходили и до этого. В частности, 25 марта Украина задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд".

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