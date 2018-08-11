Российский омбудсмен попросила проверить состояние моряков задержанного в Херсоне судна

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила проверить состояние экипажа российского судна "Механик Погодин", которое задержали в порту Херсона. С той просьбой она обратилась к омбудсмену Верховой рады Людмиле Денисовой, сообщил пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Как уточнил пресс-секретарь РИА Новости, российский омбудсмен "чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". Москалькова заявила о необходимости получить "максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна" и "оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую".

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России намерена связаться с капитаном судна или его старшим помощником, добавил Зловедов. По его словам, если украинская сторона даст согласие, Москалькова посетит моряков в порту Херсона.

Ранее стало известно, что в порту Херсона могут арестовать российское судно "Механик Погодин".

Аналогичные инциденты с задержанием российских кораблей происходили и до этого. В частности, 25 марта Украина задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд".