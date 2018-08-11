Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно из России

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На Украине заявили, что в порту Херсона могут арестовать российское судно Mekhanik Pogodin. Такое сообщение в Facebook опубликовал постпред президента страны в Крыму Борис Бабин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что СБУ обнаружили судно, принадлежащее компании, попавшей под санкции СНБО. Он пригрозил, что берет дело под свой контроль, и Mekhanik Pogodin покинет Херсонский порт не скоро. При этом Бабин подчеркнул, что никому не удастся помешать возбуждению уголовного дела.

В комментариях под своим постом он уточнил, что судно пока не арестовано, однако, по его словам, оно никуда не денется.

Это не первый инцидент с российским судном на Украине. 25 марта в Азовском море задержали рыболовецкое судно "Норд".

После этого суд арестовал капитана Владимира Горбенко на два месяца. Его обвинили в "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Экипаж судна находится в российском посольстве без права покинуть его.