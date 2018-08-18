Судно "Механик Погодин" заблокировали в порту Херсона на три года

18 августа, 19:05
Фото: vftanker.ru
В порту Херсона на три года заблокировали российский танкер "Механик Погодин". Об этом в субботу сообщил так называемый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее в компании "В. Ф. Танкер", которая владеет судном, сообщили, что экипаж не пустил на борт портовую инспекцию, которая планировала проверить жалобу о "неудовлетворительном состоянии судна", в связи с отсутствием правовых оснований.
По словам Гданова, такое поведение моряков незаконным. Он также отметил, что экипаж "в соответствии с требованиями действующего законодательства понесет ответственность".
Гданов добавил, что каждое государство имеет право и обязано как контролировать техническое состояние судна, так и экологическое состояние. "Это наша ответственность как государства", – резюмировал он, добавив, что возможность проверить судно предоставят правоохранительные органы.
Блокировка российского судна произошла 10 августа. Причиной послужил тот факт, что владелец танкера находится под санкциями Украины.
Судно перевозило дизельное топливо из Туркмении на Украину по договору фрахта с канадской компанией Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Распорядителем груза в порту Херсона является UNICREDIT Bank Austria.
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