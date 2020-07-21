Названа выигравшая от коронавируса страна

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Германия будет процветать после пандемии коронавируса, так как экономика страны оказалась более устойчивой в отличие от Китая и США, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что Соединенные Штаты и КНР накопили слишком много долгов, тогда как у Германии они небольшие. В частности, одним из преимуществ эксперты назвали деловую репутацию страны, которая является защитой для немецкого экспорта.

Так, большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости. Немецкие компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне, сообщает ИА "НСН".

Кроме того, власти Германии смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги и выдать кредиты бизнесу. Отмечается, что страна вошла в кризис с профицитом бюджета, а общий объем помощи составил 55 процентов ВВП.

Более того, страна выделила финансовую помощью соседним европейским государствам. Ожидается, что ВВП Германии сократится на 6,3 процента в 2020 году. Решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары.

Владимир Путин ранее заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями.