Названа выигравшая от коронавируса страна

06:15
Фото: TASS/DPA/Gerald Matzka
Германия будет процветать после пандемии коронавируса, так как экономика страны оказалась более устойчивой в отличие от Китая и США, пишет газета The New York Times.
Отмечается, что Соединенные Штаты и КНР накопили слишком много долгов, тогда как у Германии они небольшие. В частности, одним из преимуществ эксперты назвали деловую репутацию страны, которая является защитой для немецкого экспорта.
Так, большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости. Немецкие компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне, сообщает ИА "НСН".
Кроме того, власти Германии смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги и выдать кредиты бизнесу. Отмечается, что страна вошла в кризис с профицитом бюджета, а общий объем помощи составил 55 процентов ВВП.
Более того, страна выделила финансовую помощью соседним европейским государствам. Ожидается, что ВВП Германии сократится на 6,3 процента в 2020 году. Решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары.
Владимир Путин ранее заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: