Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду − экзитполы

На Украине появились данные экзитполов на внеочередных выборах в Верховную раду. Согласно им, в украинский парламент проходят пять партий, передает ТАСС.
Отмечается, что больше всех по партийным спискам получает партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Как показывают экзитполы, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, она набирает более 40% голосов. По разным оценкам, речь идет о цифрах от 42,7% до 44,4% голосов.
На втором месте, по предварительной информации, − "Оппозиционная платформа − За жизнь". Ее представители набрали от 11,5% до 12,5% голосов избирателей. От 8,5% до 8,9% получила "Европейская солидарность" бывшего украинского лидера Петра Порошенко. За ней следуют "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7,7−8,5% и "Голос" певца Святослава Вакарчука с 6−6,5% голосов.
Досрочные выборы в Раду начались на Украине утром 21 июля. В выборах приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса, то есть 225 человек, на Украине избирают по партийным спискам, а вторую половину – в мажоритарных округах.
Ранее украинский ЦИК отказался регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заявления были поданы от граждан России, которые по закону Украины "не могут быть официальными наблюдателями", пояснили в избирательной комиссии.
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