Объявившую о рождении 10 детей женщину отправили в психотделение в ЮАР

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37-летнюю жительницу Южно-Африканской Республики Госиаме Ситоле отправили в психиатрическое отделение больницы после утверждений о том, что она за раз родила 10 детей.

Как пишет Daily Mail, женщину задержала полиция и передала социальным работникам, которые доставили ее в больницу в Йоханнесбурге для психологического освидетельствования. Уточняется, что причиной задержания стало заявление ее мужа о том, что Ситоле пропала и не выходила на связь сразу после того, как сообщила ему о рождении 10 детей в ночь на 8 июня.

Как до этого сообщили в департаменте социального развития страны, в ведомстве не могут подтвердить информацию о том, что женщина родила сразу 10 детей. В больнице, в которой, по словам супруга Ситоле, рожала женщина, также не смогли подтвердить данную информацию. Там отметили, что не оказывали женщине никаких медицинских услуг.

По словам адвоката женщины Рефилое Макоены, Ситоле держат в медучреждении насильно, она будет обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что 8 июня Ситоле установила мировой рекорд, родив семь мальчиков и трех девочек, будучи на восьмом месяце беременности. При этом врачи были уверены, что одновременно на свет появятся восемь малышей.