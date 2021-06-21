Объявившую о рождении 10 детей женщину отправили в психотделение в ЮАР

20:26
Фото: twitter.com/pietrampedi
37-летнюю жительницу Южно-Африканской Республики Госиаме Ситоле отправили в психиатрическое отделение больницы после утверждений о том, что она за раз родила 10 детей.
Как пишет Daily Mail, женщину задержала полиция и передала социальным работникам, которые доставили ее в больницу в Йоханнесбурге для психологического освидетельствования. Уточняется, что причиной задержания стало заявление ее мужа о том, что Ситоле пропала и не выходила на связь сразу после того, как сообщила ему о рождении 10 детей в ночь на 8 июня.
Как до этого сообщили в департаменте социального развития страны, в ведомстве не могут подтвердить информацию о том, что женщина родила сразу 10 детей. В больнице, в которой, по словам супруга Ситоле, рожала женщина, также не смогли подтвердить данную информацию. Там отметили, что не оказывали женщине никаких медицинских услуг.
По словам адвоката женщины Рефилое Макоены, Ситоле держат в медучреждении насильно, она будет обращаться в суд.
Ранее сообщалось, что 8 июня Ситоле установила мировой рекорд, родив семь мальчиков и трех девочек, будучи на восьмом месяце беременности. При этом врачи были уверены, что одновременно на свет появятся восемь малышей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: