В США на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На НПЗ компании Philadelphia Energy Solutions на юге Филадельфии в США произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрывах на предприятии, передает телеканал NBC.

Пожар виден за несколько километров до места ЧП. В районе завода ограничено движение транспорта. Борьбу с огнем ведут экипажи нескольких десятков пожарных машин. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Комплекс компании Philadelphia Energy Solutions – одни из крупнейших перерабатывающих предприятий на восточном побережье страны. Он перерабатывает 335 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco.

