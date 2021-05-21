Школьница из США помогла найти преступника благодаря приему из сериала

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В США 11-летняя девочка спаслась от напавшего на нее мужчины благодаря приему из сериала. Об этом сообщается на сайте телешоу Today на телеканале NBC.

Полиция округа Эскамбиа в штате Флорида разместила в соцсети Facebook видео, на котором показано, как мужчина пытается затащить девочку в машину. Она смогла оказать сопротивление и убежать.

Позже злоумышленника задержали, его обвинили в попытке похищения ребенка младше 13 лет, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.

Стало известно, что школьница часто смотрела детективный сериал "Закон и порядок. Специальный корпус". Именно благодаря ему она узнала, что нападавшего необходимо как-то пометить, чтобы его могли опознать.

Девочка рассказала, что к ней подошел мужчина, который держал в руках нож. В этот момент она играла, используя синюю краску, которой она испачкала нападавшего.

Ранее сообщалось, что в школе в городе Березники Пермского края произошло нападение на учителя. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося. Злоумышленника задержали.