В Перу мэр притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение карантина

14:42
Фото: соцсети
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес залез в гроб и симулировал собственную смерть, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, введенных в стране, сообщает газета Comercio.
Инцидент произошел вечером 21 мая. Агенты национальной полиции явились к мэру с проверкой, когда он выпивал с приятелями. Тогда Торрес и его друзья попытались спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что они умерли от COVID-19.
Провести полицию им все же не удалось, компанию доставили в участок. Как отмечается, во время задержания мэр был пьян.
Позднее СМИ начали распространять фотографию Торреса, лежащего в открытом гробу с маской на лице.
Президент Перу Мартин Вискарра продлил карантин из-за коронавируса до 24 мая. Также он ввел послабления по комендантскому часу. Было принято решение сократить действие комендантского часа в большинстве регионов страны.
В Перу зафиксировали более 104 тысяч случаев COVID-19, умерли 3 024 человека.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончалось.
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