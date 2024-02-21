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ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II – СМИ
Фото: ТАСС/Zuma/Chief Petty Officer David Holmes
ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Об этом сообщает газета Sun.
На борту подводной лодки для наблюдения за испытаниями находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
"Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена", – указано в сообщении.
Инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды. Великобритания начала поиски ракеты для извлечения ее с морского дна.
В Минобороны страны заявили газете, что подводная лодка и ее экипаж "доказали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании". Там отметили, что HMS Vanguard может вернуться в строй после технического обслуживания, а испытание "подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания" несмотря на то, что при запуске ракеты "произошла аномалия".
Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров. На борту субмарины находились 140 человек, они готовились к патрулированию к Атлантическом океане. Датчики, показывающие глубину, вышли из строя, и подлодка едва не вошла в "опасную зону".
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