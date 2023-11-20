Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане – СМИ

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Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Sun.

На борту субмарины находились 140 человек, они готовились к патрулированию к Атлантическом океане. Датчики, показывающие глубину, вышли из строя, и подлодка едва не вошла в "опасную зону", пишет газета. Катастрофы не произошло благодаря инженерам, которые заметили с помощью дублирующего глубиномера, что погружение идет не по плану.

"Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз", – рассказал газете источник.

По соображениям безопасности, издание не раскрывает, о какой субмарине и какой глубине идет речь. При этом военное командование Великобритании уже начало расследование инцидента. Представитель Военно-морских сил Великобритании также подчеркнул, что ВМС не дает комментариев относительно операций.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".