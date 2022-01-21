Mars обновит облик персонажей в рекламе M&M’s

21 января, 23:41
Фото: youtube.com/M&M'S Chocolate
Американская компания Mars обновит внешность персонажей рекламы шоколадных драже M&M’s. Об этом сообщается на сайте производителя.
По словам представителей компании, по итогам обновления M&M’s будет виден новый подход к облику персонажей. Уточняется, что личности героев будут лучше проработаны в контексте их самовыражения.
В компании уточнили, что руководство надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, и именно поэтому ребрендинг нужен для "создания мира, в котором никто не будет чувствовать себя лишним".
Отмечается, что у персонажей изменится цвет конечностей. Из ярко телесного цвета они превратятся в почти белый. Также два женских героя будут в новых парах обуви. У персонажа коричневого цвета будут не шпильки, а туфли на среднем каблуке. А у зеленого героя кроссовки заменят сапоги на высоком каблуке. Макияж у женских конфет будет более нейтральным.
Как отметила представитель Mars Джейн Хванг, вместе эти два героя станут "силой, поддерживающей женщин".
Помимо внешних изменений, изменятся голоса и характеры персонажей. Однако, по словам представителей компании, герои сохранят остроумие и чувство юмора.
Ранее масштабное обновление получила социальная сеть "Одноклассники". Главное новшество – гибридная модель ленты новостей. Теперь пользователи после просмотра публикаций друзей и групп из числа подписок увидят рекомендованный контент, который будет подбираться нейросетью.
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