Mars обновит облик персонажей в рекламе M&M’s

Фото: youtube.com/M&M'S Chocolate

Американская компания Mars обновит внешность персонажей рекламы шоколадных драже M&M’s. Об этом сообщается на сайте производителя.

По словам представителей компании, по итогам обновления M&M’s будет виден новый подход к облику персонажей. Уточняется, что личности героев будут лучше проработаны в контексте их самовыражения.

В компании уточнили, что руководство надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, и именно поэтому ребрендинг нужен для "создания мира, в котором никто не будет чувствовать себя лишним".

Отмечается, что у персонажей изменится цвет конечностей. Из ярко телесного цвета они превратятся в почти белый. Также два женских героя будут в новых парах обуви. У персонажа коричневого цвета будут не шпильки, а туфли на среднем каблуке. А у зеленого героя кроссовки заменят сапоги на высоком каблуке. Макияж у женских конфет будет более нейтральным.

Как отметила представитель Mars Джейн Хванг, вместе эти два героя станут "силой, поддерживающей женщин".

Помимо внешних изменений, изменятся голоса и характеры персонажей. Однако, по словам представителей компании, герои сохранят остроумие и чувство юмора.

Ранее масштабное обновление получила социальная сеть "Одноклассники". Главное новшество – гибридная модель ленты новостей. Теперь пользователи после просмотра публикаций друзей и групп из числа подписок увидят рекомендованный контент, который будет подбираться нейросетью.