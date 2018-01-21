Эрдоган потребовал от американцев не провоцировать Турцию

Фото: Imago/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США не покушаться на турецкие границы и не провоцировать Анкару. Об этом сообщает "Интерфакс". Недовольство Турции вызывает поддержка Соединенными Штатами формирований курдского ополчения.

"Не надо покушаться на наши границы и нас провоцировать, у нас может не хватить терпения", – сказал он, выступая в провинции Бурса. – Я говорил об этом Обамe, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью".

Эрдоган добавил, что некоторые из партнеров Турции оказывали поддержку террористам, в том числе в сирийском городе Африн.

Ранее Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и не выступать против сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты.

20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. Курды заявили, что в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС погибли девять человек.