Эрдоган потребовал от американцев не провоцировать Турцию

21 января, 18:50
Фото: Imago/ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США не покушаться на турецкие границы и не провоцировать Анкару. Об этом сообщает "Интерфакс". Недовольство Турции вызывает поддержка Соединенными Штатами формирований курдского ополчения.
"Не надо покушаться на наши границы и нас провоцировать, у нас может не хватить терпения", – сказал он, выступая в провинции Бурса. – Я говорил об этом Обамe, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью".
Эрдоган добавил, что некоторые из партнеров Турции оказывали поддержку террористам, в том числе в сирийском городе Африн.
Ранее Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и не выступать против сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты.
20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. Курды заявили, что в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС погибли девять человек.
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