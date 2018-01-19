США призвали Турцию бороться с ИГ вместо курдов

19 января, 09:15
Фото: ТАСС/Zuma/TASS/Amer Rabe Al Hasan
Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
"Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все там были сфокусированы на цели – ИГ", – сказала Науэрт, передает РИА Новости.
Также она подтвердила, что США не планируют создавать "силы безопасности границы" в Сирии, отметив, что этот вопрос был "неверно представлен". По ее словам, главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах.
Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ). Отмечалось, что в новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).
Позже в Пентагоне опровергли сообщения о создании в Сирии "новой армии", отметив, что США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Однако тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ (запрещенная в РФ организация) не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах.
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