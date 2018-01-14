Коалиция США создаст в Сирии "силы безопасности границы"

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Международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ). В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).

По словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, сейчас обучение проходят порядка 230 человек, а всего численность СБГ составит порядка 30 тысяч человек, сообщает издание Defense Post.

Военные из СБГ расположатся вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат. Сейчас эта территория находится под контролем СДС.

В СБГ войдут 15 тысяч военнослужащих-ветеранов, ранее служивших в рядах СДС. Еще 15 тысяч военных проходят отбор для последующей военной подготовки в рамках СБГ.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.