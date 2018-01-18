В Пентагоне опровергли сообщения о создании в Сирии "новой армии"

18 января, 07:04
Фото: ТАСС/Zuma\TASS\Kate Sovdagari
Пентагон заявляет, что силы в Сирии, которые тренируют США, не являются "новой армией или пограничной службой".
"США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ (запрещенная в РФ организация) не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах. Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны", – говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что США не консультировались с НАТО по поводу создания "сил безопасности границы" на севере Сирии. О планах США создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ) стало известно в воскресенье, 14 января. В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).
Турция резко осудила решение США. Глава МИД РФ заявил, что Москва, Анкара и Тегеран ждут от Вашингтона подробных разъяснений на эту тему.
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