США не информировали НАТО о создании "сил безопасности границы" в Сирии

Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Rachel Diehm

США не консультировались с НАТО по поводу создания "сил безопасности границы" на севере Сирии. Об этом в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что понимает озабоченность турецкой стороны, сообщает "Газета.ру".

О планах США создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ) стало известно в воскресенье, 14 января. В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).

Турция резко осудила решение США. Глава МИД РФ заявил, что Москва, Анкара и Тегеран ждут от Вашингтона подробных разъяснений на эту тему.