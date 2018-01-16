США не информировали НАТО о создании "сил безопасности границы" в Сирии

16 января, 21:52
Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Rachel Diehm
США не консультировались с НАТО по поводу создания "сил безопасности границы" на севере Сирии. Об этом в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг отметил, что понимает озабоченность турецкой стороны, сообщает "Газета.ру".
О планах США создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ) стало известно в воскресенье, 14 января. В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).
Турция резко осудила решение США. Глава МИД РФ заявил, что Москва, Анкара и Тегеран ждут от Вашингтона подробных разъяснений на эту тему.
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