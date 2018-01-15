США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии – Лавров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
Своими действиями США показывают нежелание сохранять территориальную целостность Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он рассказал о недавней инициативе Штатов: они желают помочь силам демократической Сирии создать зоны пограничной безопасности. Как пояснил Лавров, это означает обособление большой территории вдоль границ с Турцией и Ираком. Контролировать зону будет руководство США, а это вызывает опасения о том, что речь пойдет о разделе Сирии, уточнил министр.
Москва, Анкара и Тегеран ждут от Вашингтона подробных разъяснений на эту тему. Лавров добавил, что такого развития событий не предполагают ни резолюции Совбеза ООН, ни достигнутые в Женеве договоренности, сообщает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что не видит разницы между действиями американских президентов Барака Обамы и Дональда Трампа в отношении Сирии. По мнению дипломата, оба стремятся не погасить конфликт, а помочь желающим сменить сирийский режим.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что в Москве подозревают о нежелании Вашингтона размежевывать сирийскую светскую оппозицию и террористов запрещенной в России "Джабхат ан-Нусры", хотя договоренность об этом была достигнута по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Барака Обамы в сентябре 2016 года. По словам Лаврова, Штаты не смогли ее выполнить, потому что оказались неспособны или не хотели реально подавлять террористов.
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