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Турция осуждает планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии.

"Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности", – говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии "силы безопасности границы" (СБГ). В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску Сирийских демократических сил (СДС).

Сейчас обучение проходят порядка 230 человек, а всего численность СБГ составит порядка 30 тысяч человек. Военные из СБГ расположатся вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.