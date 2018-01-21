Турецкие танки вступили в Африн – СМИ

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Танки вооруженных сил Турции вошли в сирийский Африн, передает RT.

Турция оказывает поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против формирований курдов, сообщает NTV. Турецкие танки не встречают серьезного сопротивления со стороны курдов.

Ранее стало известно, что с территории Сирии выпустили три ракеты по турецкой провинции Килис. Незначительные травмы получил один человек.

Генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне 20 января. Курды сообщили о девяти погибших от бомбардировок со стороны турецких ВВС.