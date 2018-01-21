Турецкий город Килис обстреляли ракетами с территории Сирии

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Три ракеты выпустили с территории Сирии по турецкой провинции Килис, передает РИА Новости. Незначительные травмы получил один человек.

Сообщается, что ракетный удар пришелся по одноименной столице провинции. Источник в силах безопасности сообщил, что в результате обстрела повреждены некоторые здания. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Не уточняется, кто именно мог запустить ракеты.

Турецкая операция "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне стартовала 20 января. По данным генштаба Турции, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.