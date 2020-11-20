Вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

Неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал "Имеди".

На данный момент прилегающая территория оцеплена. На место прибыли наряды полиции. По предварительной информации, мужчина взял в заложники десять человек.

В октябре вооруженный злоумышленник проник в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников. Он угрожал людям автоматом и гранатой.

В обмен на освобождение захваченных неизвестный потребовал 500 тысяч долларов.

Ранее МВД опровергло сообщения о захвате заложников в Москве. Сообщалось, что неизвестный удерживал людей в квартире на севере столицы, якобы угрожая привести в действие взрывное устройство.