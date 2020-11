Правоохранители Монреаля не подтверждают захват заложников в офисе Ubisoft

Полиция канадского Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом передает в официальном Twitter-аккаунте правоохранителей.

"Угроз не обнаружено", – заявили в полиции.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ