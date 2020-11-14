Правоохранители Монреаля не подтверждают захват заложников в офисе Ubisoft

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Полиция канадского Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом передает в официальном Twitter-аккаунте правоохранителей.
"Угроз не обнаружено", – заявили в полиции.
В данный момент из здания проводится эвакуация людей.
Ранее полиция Монреаля сообщила о проведении спецоперации в районе офиса Ubisoft. Правоохранители попросили людей избегать района проведения операции.
По некоторым данным, в здании могли захватить заложников. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.