Правоохранители Монреаля не подтверждают захват заложников в офисе Ubisoft

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полиция канадского Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft. Об этом передает в официальном Twitter-аккаунте правоохранителей.

"Угроз не обнаружено", – заявили в полиции.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

В данный момент из здания проводится эвакуация людей.

Ранее полиция Монреаля сообщила о проведении спецоперации в районе офиса Ubisoft. Правоохранители попросили людей избегать района проведения операции.

По некоторым данным, в здании могли захватить заложников. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.