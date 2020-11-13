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Полиция Монреаля сообщила об операции в районе офиса Ubisoft. Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте правоохранителей.

"Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этого района", – написали представители полиции.

По некоторым данным, в здании могли захватить заложников. На данный момент правоохранительные органы Монреаля ожидают подтверждения этой информации. Данных о пострадавших пока не поступало, как сообщает канадский телеканал TVA.

В начале ноября сообщалось, что неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы. Сообщение оперативно опровергли в МВД после проведенной проверки.

