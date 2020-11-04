Неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы – СМИ

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Неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников", – рассказал собеседник информагентства.

Мужчина якобы сообщил о имеющемся у него взрывном устройстве и намерении привести его в действие. На данный момент неизвестно, сколько людей находится в квартире.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб столицы. Подъезд жилого дома оцеплен, эвакуация жильцов не проводилась.