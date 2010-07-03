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Общество

09:40

На пароме у берегов Британии обнаружили 25 нелегалов

за рубежом общество

Фото: ТАСС/MARCO DE SWART/EPA

На пароме у берегов Великобритании обнаружили 25 нелегальных мигрантов, сообщает "Газета.ру".

Паром направлялся в Соединенное Королевство из Нидерландов. Нелегалов обнаружили члены экипажа. Их передали экстренным службам.

Отмечается, что состояние здоровья мигрантов оценивается как удовлетворительное, несмотря на то, что они долгое время находились на пароме при низкой температуре.

В октябре таможенники обнаружили при досмотре грузового рефрижератора в порту Кале на северо-западе Франции восьмерых нелегальных мигрантов. Все они живы, однако пострадали от переохлаждения. Отмечается, что в машине в том числе находилось четверо детей.

Досмотр проводился перед заездом на паром, следовавший в Великобританию. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором находились нелегалы. Пострадавшим оказана первая помощь. Температура в холодильной камере составляла минус 7 градусов.

Мигранты утверждают, что являются афганцами. Водителями фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны.

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