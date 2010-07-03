Восемь мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

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Таможенники обнаружили при досмотре грузового рефрижератора в порту Кале на северо-западе Франции восьмерых нелегальных мигрантов.

Как сообщает AFP, все они живы, однако пострадали от переохлаждения. Отмечается, что в машине в том числе находилось четверо детей, передает News.ru.

Досмотр проводился перед заездом на паром, следовавший в Великобританию. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором находились нелегалы.

Пострадавшим оказана первая помощь. Температура в холодильной камере составляла минус 7 градусов. Мигранты утверждают, что являются афганцами.

Водителями фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны. 23 октября в британском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 телами.

Жертвами стали 31 мужчина и восемь женщин. Полиция попытаются установить причину смерти. Фура была зарегистрирована в Болгарии.