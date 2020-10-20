Минюст США обвинил компанию Google в монополизме и подал иск – СМИ

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США обвинили компанию Google в монополизме и подали против нее иск, сообщает Associated Press.

Уточняется, что компания обвиняется в уничтожении конкуренции путем злоупотребления своим доминированием в области онлайн-поиска. Этим Google наносит вред потребителям, считает Минюст.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм о Беслане. В ведомстве назвали недопустимыми ограничения со стороны администрации YouTube на распространение фильма. Ранее видеохостинг пометил документальную картину как недопустимую.