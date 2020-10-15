На YouTube ограничат распространение контента о теориях заговора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Видеохостинг YouTube намерен ввести ограничения по распространению контента о теориях заговора. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сегодня мы расширяем нашу политику по борьбе с притеснениями и распространением ненависти, чтобы ограничить контент, содержащий теории заговора", – рассказали в официальном блоге компании.

В руководстве YouTube подчеркнули, что ограничения не будут касаться всех роликов по теме без конкретики. Модераторы учтут контекст, и если видео не будет направлено против конкретных людей или групп, то его не удалят.

Ранее YouTube запустил новый сервис Shorts, рассчитанный на любителей записывать 15-секундные видео, накладывать музыку и делиться полученным результатом с подписчиками. По своему функционалу приложение напоминает популярное приложение TikTok.

