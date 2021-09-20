Командование США поздравило своих летчиков открыткой с силуэтами российских Су-27

02:35
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Южное командование Минобороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с днем формирования открыткой с изображением силуэтов трех российских истребителей Су-27. Соответствующая запись появилась в Twitter ведомства, сейчас она недоступна.
Картинка, на которой были видны белые очертания трех российских Су-27, взмывающих в небо на сине-красных столбах пламени, была подписана: "С днем рождения, ВВС США".
Данную открытку командование Минобороны США также опубликовало и в Facebook, что возмутило американцев.
"Су-27? Действительно? Это олицетворение того, что не так с ВВС США. Спасибо, что вы показали, что ничего не знаете о самолетах, на которых мы летаем", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.
Многие жители Соединенных Штатов предложили немедленно исправить запись, указав, что на картинке изображены российские истребители.
"Вашей пресс-службе не сложно было узнать или спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников", – добавил другой пользователь соцсети.
Ранее командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк оценил профессионализм российских ВКС. По словам американского генерала, перехваты Вооруженными силами РФ военных самолетов и кораблей Соединенных Штатов и НАТО являются безопасными и профессиональными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: