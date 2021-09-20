Командование США поздравило своих летчиков открыткой с силуэтами российских Су-27

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Южное командование Минобороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с днем формирования открыткой с изображением силуэтов трех российских истребителей Су-27. Соответствующая запись появилась в Twitter ведомства, сейчас она недоступна.

Картинка, на которой были видны белые очертания трех российских Су-27, взмывающих в небо на сине-красных столбах пламени, была подписана: "С днем рождения, ВВС США".

Данную открытку командование Минобороны США также опубликовало и в Facebook, что возмутило американцев.

"Су-27? Действительно? Это олицетворение того, что не так с ВВС США. Спасибо, что вы показали, что ничего не знаете о самолетах, на которых мы летаем", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Многие жители Соединенных Штатов предложили немедленно исправить запись, указав, что на картинке изображены российские истребители.

"Вашей пресс-службе не сложно было узнать или спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников", – добавил другой пользователь соцсети.

Ранее командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк оценил профессионализм российских ВКС. По словам американского генерала, перехваты Вооруженными силами РФ военных самолетов и кораблей Соединенных Штатов и НАТО являются безопасными и профессиональными.