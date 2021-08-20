Жителям Украины посоветовали забыть о достойной работе

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Генеральный директор "Федерации работодателей Украины" Руслан Ильичев рассказал о ситуации на рынке труда в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинцы не могут найти достойную работу.

"Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон", – сказал Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к тридцатой годовщине независимости Украины.

Также он выразил мнение, на Украине отсутствует качественная медицина и образование. При этом эксперт отметил, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится стране.

"167 тысяч госслужащих в год нам стоят 40 миллиардов гривен. Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов", – подчеркнул Ильичев.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости стал отказ от дружеских отношений с Россией. Также он призвал украинских граждан голосовать на будущих выборах за тех, кто умеет управлять государством. По его словам, ситуация в стране должна измениться в лучшую строну.