Жителям Украины посоветовали забыть о достойной работе

11:16
Фото: depositphotos/mariakarabella
Генеральный директор "Федерации работодателей Украины" Руслан Ильичев рассказал о ситуации на рынке труда в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, украинцы не могут найти достойную работу.
"Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон", – сказал Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к тридцатой годовщине независимости Украины.
Также он выразил мнение, на Украине отсутствует качественная медицина и образование. При этом эксперт отметил, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится стране.
"167 тысяч госслужащих в год нам стоят 40 миллиардов гривен. Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов", – подчеркнул Ильичев.
Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости стал отказ от дружеских отношений с Россией. Также он призвал украинских граждан голосовать на будущих выборах за тех, кто умеет управлять государством. По его словам, ситуация в стране должна измениться в лучшую строну.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: