СМИ сообщили о попытке ВС США создать аналог российской "Красухи"

20 августа, 10:35
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
На вооружении ВС США в ближайшее время появится несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), пишет "Газета.ру" со ссылкой на Breaking Defense.
EWTV представляет собой бронетранспортер International MaxxPro, на котором установлена модифицированная система противоэлектронной борьбы Crew Duke.
Система может находить и глушить сети связи войск противника на широком диапазоне частот, а также обманывать противника, передавая свой радиосигнал.
Однако, по мнению специалистов, EWTV все равно уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь". Эти комплексы российские военные использовали в ходе военных действий в Сирии.
Ранее американские эксперты также заявили, что российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского. Специалисты также выражали обеспокоенность, что Штаты не смогут защититься от российского удара, поскольку системы ПРО не заблокируют ракеты, обладающие слишком высокой скоростью.
В марте 2018 года в РФ представили новые виды вооружений. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, они призваны обеспечить ядерный паритет и работать на взаимное сдерживание агрессии между странами.
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