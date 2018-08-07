Генерал США назвал новое российское оружие слабым

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Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен считает новое российское оружие технически слабым.

"Вы по-прежнему не можете найти подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране – вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", – заявил он на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, передает РИА Новости.

При этом ранее американские эксперты заявили, что российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского. Специалисты также выражали обеспокоенность, что Штаты не смогут защититься от российского удара, поскольку системы ПРО не заблокируют ракеты, обладающие слишком высокой скоростью.

В марте 2018 года в РФ представили новые виды вооружений. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, они призваны обеспечить ядерный паритет и работать на взаимное сдерживание агрессии между странами.