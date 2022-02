Американские эксперты объяснили невозможность завоевания России

Фото: портал Москва 24

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, завоевать которые невозможно. К такому выводу пришли американские СМИ, передает "Газета.ру".

По версии военно-тематического портала We are the Mighty, причины российской неприступности кроются в суровом климате, огромных территориях, сильной армии, а также в особенностях национального самосознания, которые не позволяет русским "оставить страну захватчику".

Как отмечают эксперты, врагам следует помнить, что они будут сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах". Соединенные Штаты, по мнению авторов статьи, завоевать не получится не только из-за большого населения и территории, но и благодаря разрешению гражданам иметь собственное оружие.

Китай останется непобедимым благодаря своей развитой экономике, которая позволит снабжать ВС высокотехнологичными разработками. Индия отличается климатическими и географическими особенностями, а также своей "военно-морской стратегией". Она предполагает наполнение прибрежных вод субмаринами.

В то же время Афганистан не стоит даже пытаться завоевать из-за сложного географического рельефа и многонационального населения.

