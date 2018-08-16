Американские эксперты объяснили невозможность завоевания России

16 августа, 05:43
Фото: портал Москва 24
Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, завоевать которые невозможно. К такому выводу пришли американские СМИ, передает "Газета.ру".
По версии военно-тематического портала We are the Mighty, причины российской неприступности кроются в суровом климате, огромных территориях, сильной армии, а также в особенностях национального самосознания, которые не позволяет русским "оставить страну захватчику".
Как отмечают эксперты, врагам следует помнить, что они будут сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах". Соединенные Штаты, по мнению авторов статьи, завоевать не получится не только из-за большого населения и территории, но и благодаря разрешению гражданам иметь собственное оружие.
Китай останется непобедимым благодаря своей развитой экономике, которая позволит снабжать ВС высокотехнологичными разработками. Индия отличается климатическими и географическими особенностями, а также своей "военно-морской стратегией". Она предполагает наполнение прибрежных вод субмаринами.
В то же время Афганистан не стоит даже пытаться завоевать из-за сложного географического рельефа и многонационального населения.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о создании в стране Космических сил. По мнению главы государства, для Соединенных Штатов недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе.
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