Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель пятого поколения

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Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" представит новый истребитель пятого поколения МиГ-41, передает ТАСС.

"Создание МиГ-41 – не мифический проект. Работы над истребителем ведутся под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и совсем скоро обществу представят новый самолет", – рассказал гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

МиГ-41 придет на смену истребителю-перехватчику МиГ-31. По словам Тарасенко, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективному российскому перехватчику начнут "в ближайшее время", а его поставки Вооруженным силам РФ запланированы на середину 2020-х годов. Кроме того, помимо пилотируемого варианта этого самолета также рассматривается создание беспилотной машины.