Эксперт оценил информацию о разработке самолета, способного "глушить" спутники

9 июля, 13:17
Фото: ТАСС/Александр Елистратов
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал информацию о создании в России нового самолета, способного выводить из строя военные спутники.
Он напомнил, что такая система под названием МиГ-31Д существовала в советские времена, передает RT. Как пояснил эксперт, на МиГ-31Д была специальная ракета, которая могла работать по космическим целям. Система предназначалась для выведения из строя части баллистических ракет и параллельно могла сбивать спутники, добавил он. По словам Леонкова, в США тоже была своя система с ракетой, она работала совместно с наземным комплексом.
Специалист отметил, что замена существующему самолету "Порубщик" необходима, поскольку самолеты-носители под него уже не производят. Такой заменой может стать Ил-114. "Опыт размещения оборудования на таких самолетах у нас существует. Если заказ от Министерства обороны последует, такой самолет создадут", – подчеркнул Леонков.
Ранее сообщалось, что в России создается самолет, способный выводить из строя военные спутники. Новая машина должна сменить Ил-22ПП "Порубщик". Источник уточнил, что эскизный проект самолета уже готов, а в ближайшее время начнется опытно-конструкторская работа.
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