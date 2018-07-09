В России создают способный "глушить" спутники самолет

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Самолет, способный выводить из строя военные спутники, создается в России, передает РИА Новости

По данным источника, в оборонно-промышленном комплексе, новая машина сменит Ил-22ПП "Порубщик", которые сейчас поступают на вооружение в воздушно-космические силы.

По словам источника, уже готов эскизный проект самолета. В ближайшее время начнется опытно-конструкторская работа. Благодаря новейшему бортовому оборудованию самолет сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей, в том числе наземных, морских и воздушных.

Рабочее наименование самолета "Порубщик-2", но скорее всего на вооружение эта машина поступит под другим названием.

Авиаконструкторы изучают возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.

На данный момент на вооружении ВКС находятся три самолета-глушителя. Они созданы на базе Ил-22, производство которых уже завершено, в результате чего требуется современная модель.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в своем деле самолетов. Им под силу самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника и подавлять их мощными помехами.

При этом Ил-22ПП не искажают сигналы систем своих войск.