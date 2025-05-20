Metro: туристу в Испании грозит штраф за бросок камня в ущелье

Фото: metro.co.uk

Туристу в Испании грозит штраф за брошенный в ущелье камень. Об этом сообщает Metro.

По данным СМИ, инцидент произошел в национальном парке Пикос-де-Эуропа – одном из популярных туристических мест. Мужчина поднял валун, превышающий размером его голову, и бросил с обрыва.

Происходящее снимал на видео знакомый путешественника. Спустя несколько секунд раздался удар – камень достиг дна ущелья.

Видеозапись была опубликована в соцсетях, где пользователи осудили поступок. Некоторые написали, что внизу ущелья проходит альтернативная пешеходная тропа, а также работают фермеры. С их слов, последствия броска камня могли быть трагическими.

Испанская полиция начала расследование дела, указали журналисты. По мнению офицеров, подобное нарушение может повлечь штраф до 200 тысяч евро, так как это считается серьезным ущербом окружающей среде в особо охраняемой природной зоне. В настоящее время личность туриста, бросившего камень, не установлена.

Ранее власти Швейцарии оштрафовали на 8,3 тысячи долларов юриста, который плюнул на табличку, расположенную на воротах здания консульского отдела посольства России в Берне. Мужчину задержали на месте.

Суд признал его виновным в "нападении на иностранный государственный символ". Помимо штрафа, юрист также должен будет оплатить судебные издержки.