CNN: туристу из Новой Зеландии навсегда запрещено подходить к фонтану Треви в Риме

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Власти Рима пожизненно запретили туристу из Новой Зеландии приближаться к знаменитому фонтану Треви, пишет CNN со ссылкой на представителя полиции.

По информации СМИ, трое иностранцев 23 февраля решили окунуться в фонтан, но полиция остановила их. Одному из нарушителей, 30-летнему мужчине, удалось вырваться и прыгнуть в воду прямо на глазах полицейских. Мужчина якобы был пьян. За это его штрафовали на 500 евро и навсегда запретили приближаться к знаменитому фонтану.

За последние годы это уже не первый подобный инцидент. В 2023 году одна из туристок забралась в фонтан, чтобы наполнить бутылку воды. Тогда нарушительнице выписали штраф.

Вода в фонтане также окрашивалась в черный из-за действий экоактивистов. Они вылили туда черную краску, надеясь заставить правительство отказаться от ископаемого топлива.

В 2024 году власти Рима ввели ограничения на количество туристов рядом с фонтаном Трави. Теперь одновременно к нему могут подойти не более 400 человек.

