Французов предупредили о риске исчезновения

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К 2050 году коренные французы окажутся в меньшинстве, заявила экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.

Такой вывод она сделала, опираясь на нынешний политический курс Парижа.

"Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена", – прокомментировала Марешаль-Ле Пен.

Бывший депутат отметила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. По ее мнению, это происходит из-за того, что другие культуры начинают преобладать над местной.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поступок военных, подписавших письмо об угрозе распада страны, нельзя назвать смелым. Он добавил, что в демократической стране выбор делает народ, а не группа военных.