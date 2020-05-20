Девушка в Китае отомстила бывшему парню, послав ему тонну лука

Фото: ТАСС/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Жительница китайской восточной провинции Шаньдун отомстила своему бывшему парню. Девушка послала ему на домашний адрес тонну лука, передает ТАСС.

Оказалось, что девушка по фамилии Чжао купила в Сети тонну лука и указала адрес своего бывшего молодого человека. При оформлении заказа она поставила условие, что лук нельзя будет вернуть и он должен быть оставлен под дверью. "После расставания я плакала три дня, теперь ты поплачь", – следовало из записки, сопровождающей заказ.

Молодой человек, столкнувшийся с местью бывшей возлюбленной, сказал, что с момента расставания прошел год. По его словам, от лука он не плакал, а даже извлек пользу. Лук был продан за одну тысячу юаней. В данной ситуации больше всех неудобств было у курьера и соседей молодого человека.

В прошлом году девушка в столице облила кислотой своего экс-бойфренда. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ожоги 20% тела.