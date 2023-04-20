ВМС Ирана принудили атомную подлодку США всплыть в Ормузском проливе – СМИ

Фото: AP Photo/Amanda R. Gray/U.S. Navy via AP

Подводная лодка "Фатех" Военно-морских сил Ирана принудила атомную подлодку США "Флорида" всплыть на поверхность в Ормузском проливе, сообщает агентство Tasnim.

По информации командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани, американская субмарина подошла к проливу в полной тишине и под водой. Это заметила иранская подводная лодка "Фатех". Она вынудила подлодку США подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении.

В свою очередь, в ВМС США опровергли заявление Тегерана, назвав его "абсолютно ложным". Там объяснили, что в том районе вообще нет американских подлодок.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах предоставить Австралии три атомные подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти субмарин.

Эти подводные лодки Австралия получит в рамках партнерства AUKUS, при этом субмарины не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, которые будут приводить подводные лодки в движение.