США обвинили Россию и Сирию в "зачистке" места химатаки в Думе

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США обвинили Россию и Сирию в попытке "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает "Газета.ру".

Она также уверена, что страны пытаются помешать инспекторам организации по запрещению химического оружия обследовать это место. По ее словам, есть достоверная информация, указывающая на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу.

Ранее в СМИ в СМИ сообщалось, что в городе Дума Восточной Гуты правительственные войска Сирии провели атаку с применением химического оружия.

Дамаск опроверг все обвинения и переложил ответственность на боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", которые якобы вбрасывают ложную информацию.